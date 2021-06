Tennis

Tennis : Le message fort d’Andy Murray avant Wimbledon !

Publié le 26 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors qu’il peine à retrouver un bon niveau technique et physique, Andy Murray sera bien présent chez lui à Wimbledon cette année. Le tennisman britannique semble s’être préparé au mieux pour jouer sur le gazon londonien. L’ancien numéro un mondial s’est exprimé sur son état physique avant le début du Grand Chelem lundi.

Andy Murray est de retour sur le devant de la scène à partir de lundi, et le début de Wimbledon. Le Britannique sera bien de la partie chez lui, et espère retrouver des bonnes sensations sur le gazon londonien. En difficulté ces dernières années sur le plan physique, l’ancien numéro un mondial est revenu à la compétition récemment, et semble s’être bien préparé pour Wimbledon. Andy Murray s’est exprimé avant le début du tournoi lundi, et a évoqué son état physique.

« Je veux commencer en me sentant frais et à l’aise »