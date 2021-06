Tennis

Tennis : Les énormes ambitions de Novak Djokovic pour Wimbledon !

Publié le 24 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il prend part actuellement au tournoi de Majorque en double, Novak Djokovic est surtout en Espagne pour se reposer au mieux avant Wimbledon. Tenant du titre du Grand Chelem londonien, le Serbe s’est exprimé sur ce nouveau défi qui l’attend, et n’a pas caché ses grosses ambitions.

Novak Djokovic participe au tournoi de Majorque en double avec son ami Carlos Gomez-Herrera, mais est surtout venu en Espagne pour se reposer physiquement et mentalement avant une période intense. Après avoir remporté Roland-Garros, le tennisman serbe sera présent à Wimbledon, qui débute le 28 juin, et devra enchainer sur les JO de Tokyo. Un beau programme donc pour le numéro un mondial, qui a pour objectif de dépasser Roger Federer et Rafael Nadal en nombre de tournois du Grand Chelem gagnées. Avant de débarquer à Londres, Novak Djokovic s’est exprimé sur ses ambitions pour Wimbledon.

« Je me suis beaucoup amélioré sur cette surface au fil des années »