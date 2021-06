Tennis

Tennis - Roland-Garros: Les vérités du clan Nadal sur la défaite face à Djokovic !

Publié le 21 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya est revenu sur la défaite de son protégé en demi-finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic.

Présent, de nouveau, à la Porte d’Auteuil cette année pour tenter de remporter un nouveau Grand Chelem, Rafael Nadal a échoué. Vainqueur à treize reprises de Roland-Garros, le joueur espagnol a été éliminé en demi-finale, battu au terme d’un grand match par Novak Djokovic (3/6 6/3 7/6 6/2). Par la suite, le Serbe viendra à bout de Stefanos Tsitsipas pour remporter le trophée. Entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya est revenu sur la défaite de son protégé face à Djokovic.

« Novak a fait mieux »