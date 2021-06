Tennis

Tennis : Les confidences de Djokovic sur son état d'esprit avant Wimbledon !

Publié le 27 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Avant de faire son entrée dans le tournoi de Wimbledon lundi, Novak Djokovic aborde sereinement la compétition. Le Serbe s'est exprimé sur les débats qui le confrontent constamment à Roger Federer et Rafael Nadal.

Après avoir remporté son deuxième Roland-Garros, Novak Djokovic va tenter de glaner un sixième succès à Wimbledon. Avec l'annulation du tournoi en 2020, le Serbe est le tenant du titre, en ayant battu Roger Federer dans une finale légendaire en 2019 sur le gazon londonien (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12). Alors que Djokovic avait agacé une partie du public après ses sorties à répétition à Roland-Garros, le Djoker apparaît dans un état d'esprit détendu avant d'aborder son éventuelle quinzaine londonienne.

« Je comprends que les gens aiment débattre de qui est le plus grand »