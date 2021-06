Tennis

Tennis : Federer émet de gros doutes sur sa participation aux JO !

Publié le 26 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il va prendre part à Wimbledon très prochainement, Roger Federer est conscient que sa forme physique n'est pas optimale. Le Suisse pourrait donc reconsidérer sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été après le Grand Chelem londonien.

Tout juste revenu de blessure, Roger Federer a tout misé sur la saison sur gazon. Le Suisse a donc essayé d’avoir quelques matchs dans les jambes avant le début de Wimbledon, quitte à abandonner Roland-Garros. Néanmoins, sa préparation a connu quelques difficultés à Halle avec cette défaite surprenante contre Félix Auger-Aliassime. S’il est annoncé comme l’un des favoris à la victoire finale au tournoi du Grand Chelem d’Angleterre, le numéro 8 au classement ATP pourrait voir sa condition physique lui faire défaut. Mais cela pourrait également avoir des répercussions sur la suite de son parcours.

« C’est toujours mon intention d’aller aux Jeux Olympiques. Mais nous réévaluerons tout après Wimbledon »