Tennis

Tennis : Les mots de Jack Draper après la défaite contre Djokovic !

Publié le 29 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Pour son premier match à Wimbledon, Novak Djokovic s'est logiquement imposé face à Jack Draper (4-6, 6-1, 6-2, 6-2). Même s'il a gagné le premier set, le Britannique garde les pieds sur terre en affirmant qu'affronter un joueur comme le Serbe permet de prendre conscience du travail à encore effectuer.

Ce lundi, Novak Djokovic est entrée en lice à Wimbledon en s’opposant à Jack Draper pour le premier tour de la compétition. Si le Serbe s’est logiquement imposé, le numéro un mondial a eu quelques difficultés lors du premier set au point de le perdre. Mais finalement, Djoker a parfaitement réussi à inverser la tendance et a remporté les trois autres manches sans trop de complications (4-6, 6-1, 6-2, 6-2). Pour Jack Draper néanmoins, ce premier set n’a rien d’anecdotique, même s’il garde les pieds sur terre en affirmant qu’affronter un joueur de ce calibre permet d’être conscient du travail qu’il reste encore à faire.

« Je voulais gagner et livrer ma meilleure performance, mais il m’a montré que j’avais encore beaucoup de travail »