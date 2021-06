Tennis

Tennis : Les mots de Novak Djokovic avant la rencontre face à Draper !

Publié le 28 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Ce lundi, Novak Djokovic disputera son premier match à Wimbledon face à Jack Draper. S'il est annoncé comme le favori à la victoire finale, le Serbe ne compte pas sous-estimer son premier adversaire de la compétition.

Novak Djokovic fera son entrée en lice à Wimbledon ce lundi. Le Serbe s’opposera au Britannique Jack Draper pour le premier tour de la compétition. Après son sacre à Roland-Garros, le numéro un mondial a fait le plein de confiance. De plus, Djoker est annoncé comme l’un des grands favoris à la victoire finale, notamment suite au choix de Rafael Nadal de faire l’impasse sur le tournoi du Grand Chelem d’Angleterre. Néanmoins, Novak Djokovic n’a pas l’intention de sous-estimer son premier adversaire à Londres, bien au contraire.

« Arriver en tant que champion en titre est toujours un sentiment très spécial pour moi, mais cela peut être dangereux »