Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit un vibrant hommage !

Publié le 26 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

N'ayant pas pu prendre part à la finale double du tournoi de Majorque après la blessure de son coéquipier, Novak Djokovic est arrivé plus tôt que prévu en Angleterre pour Wimbledon. Le Serbe a fait le plein de confiance après son sacre à Roland-Garros, où il en a impressionné plus d'un.

Alors qu’il devait disputer la finale du double à Majorque ce vendredi, Novak Djokovic a été contraint de déclarer forfait après la blessure de son coéquipier Carlos Gomez-Herrera. De ce fait, le Serbe est arrivé plus tôt que prévu en Angleterre pour se préparer à Wimbledon qui débutera ce lundi. Après son sacre à Roland-Garros, le numéro 1 mondial a fait le plein de confiance. Et il a, par la même occasion, impressionné certaines personnalités du tennis après ses grandes victoires contre Rafael Nadal et Stéfanos Tsitsipas.

« Dans le passé, on a dit qu’il s’énervait, qu’il n’avait pas une aussi belle attitude que Federer et Nadal, mais là franchement, il a été impressionnant »