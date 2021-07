Tennis

Tennis : Monfils répond à Djokovic pour l'un des grands problèmes à Wimbledon !

Publié le 1 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il dispute ce jeudi son deuxième tour à Wimbledon, Gaël Monfils s’est exprimé sur un sujet qui fait énormément débat depuis le début du tournoi : le gazon londonien. Le Français a d'ailleurs répondu à Novak Djokovic.

En lice ce jeudi pour son deuxième tour à Wimbledon contre l’Espagnol Pedro Martinez, Gaël Monfils ne possède pas d’objectifs élevés pour le Grand Chelem londonien. Passé par des moments difficiles, le Français voudra surtout prendre du plaisir tout au long de son aventure à Londres. Avant sa rencontre du jour, Gaël Monfils s’est exprimé sur un sujet qui fait débat à Wimbledon, les glissades sur le gazon. Après avoir donné son ressenti sur cette surface, le Français a aussi évoqué le cas de Novak Djokovic.

« J’ai donc l’impression que cela glisse tout le temps »