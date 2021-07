Tennis

Tennis : Le constat de Novak Djokovic sur ses chutes à Wimbledon !

Publié le 1 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Victime de nombreuses chutes depuis son entrée en lice à Wimbledon, Novak Djokovic s'est confié sur ce problème.

Novak Djokovic est plutôt bien rentré dans son tournoi à Wimbledon, et affrontera pour son troisième tour vendredi l’Américain Denis Kudla. Une bonne mise en route donc pour le numéro 1 mondial avant de rentrer dans le vif du sujet dès les huitièmes de finale. Pourtant, si le joueur serbe a déroulé sur le gazon londonien, Novak Djokovic a aussi été victime de nombreuses chutes durant ses matchs. Après sa victoire ce mercredi, le Serbe s’est exprimé sur le sujet.

« Je ne pense pas que ce soit à propos de la qualité des courts »