Tennis

Tennis : Le message fort de Gasquet avant d’affronter Roger Federer !

Publié le 30 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Après sa victoire contre Yuichi Sugita lors de son premier tour à Wimbledon mardi, Richard Gasquet n’aura pas vraiment le temps de se reposer puisqu’il affrontera ce jeudi Roger Federer. Avant son deuxième tour à Londres, le tennisman tricolore s’est confié et semble heureux de rejouer contre le Suisse.

Vainqueur du Japonais Yuichi Sugita ce mardi pour son entrée en lice à Wimbledon, Richard Gasquet commence plutôt bien son Grand Chelem à Londres, mais devra dès le second tour affronter une grosse pointure. En effet, le tricolore sera opposé ce jeudi à Roger Federer sur le court central. Un affrontement spécial et bien connu pour Richard Gasquet, qui n’aura rien à perdre contre le Suisse. Le tennisman français s’est exprimé avant la rencontre sur ses retrouvailles avec Roger Federer.

« J'ai envie de profiter de jouer Federer encore une fois »