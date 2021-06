Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Benoit Paire après son élimination à Wimbledon !

Publié le 29 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Éliminé dès son entrée en lice du tournoi de Wimbledon, Benoit Paire n'a pas caché sa colère après la rencontre.

Benoit Paire pousse un nouveau coup de gueule. Le Français n'a pas cherché à lutter dans sa défaite contre Diego Schwartzman au premier tour de Wimbledon (6-3, 6-4, 6-0). Le 46ème mondial avait déjà fait part de son agacement pendant la rencontre après un avertissement de l'arbitre pour manque de combativité : « Y'a même pas de plaisir en fait. Je viens juste prendre l'argent. Là j'ai juste envie qu'il y ait 6-0 et je vais rentrer à la maison. » En laissant pratiquement gagné son adversaire, Benoit Paire a été exaucé. Lassé des restrictions sanitaires dont les joueurs de tennis doivent être soumis, le Français a de nouveau craqué.

« Ces règles, je ne les comprends pas »