Tennis : La déception de Tsitsipas après son élimination à Wimbledon !

Publié le 29 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors qu’il était impatient de débuter sa saison sur gazon, Stéfanos Tsitsipas est sorti dès le premier tour à Wimbledon. Éliminé en 3 sets par l’Américain Frances Tiafoe, le tennisman grec s’est exprimé après cette défaite très décevante.

Habitué à briller sur gazon, Stéfanos Tsitsipas a subi la première surprise de Wimbledon cette année, en se faisant éliminer dès le premier tour par Frances Tiafoe. Battu sèchement en 3 sets par l’Américain, le tennisman grec et récent finaliste à Roland-Garros sort d’entrée à Londres. Une déception donc pour Stéfanos Tsitsipas qui n’imaginait sûrement pas ce scénario avant de débuter son premier tour. Le numéro 4 mondial s’est exprimé après la rencontre et n’a pas caché sa frustration.

« Le système des bulles rend le circuit vraiment épuisant semaine après semaine »