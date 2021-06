Tennis

Tennis : Les confidences d’Andy Murray sur son niveau de jeu à Wimbledon !

Publié le 29 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur du Géorgien Nikoloz Basilashvili pour son retour à Wimbledon, Andy Murray lance parfaitement son Grand Chelem londonien, et semble monter en puissance. Le tennisman britannique s’est exprimé après la rencontre sur sa forme actuelle, et son envie de jouer au tennis.

Andy Murray a réussi son retour à Wimbledon ce lundi, puisqu’il est venu à bout du Géorgien Nikoloz Basilashvili en 4 sets pour son premier tour. Le Britannique valide sa bonne préparation et semble retrouver un niveau correct sur gazon. Si les objectifs de l’ex-numéro mondial ne sont pas élevés à Londres, Andy Murray veut avant tout rejouer à haut niveau et prendre du plaisir sur les courts. Poussé par un public acquis à sa cause, le tennisman britannique peut espérer réaliser de belles performances à Wimbledon. Andy Murray s’est exprimé après sa première victoire sur son envie inépuisable de jouer au tennis.

« J’aime ça, je peux encore jouer au plus haut niveau »