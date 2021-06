Tennis

Tennis : Andy Murray se prononce sur son avenir avant Wimbledon !

Publié le 28 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

En proie à de nombreux pépins physiques, Andy Murray va faire son retour à Wimbledon. Absent depuis 2018 du gazon londonien, le Britannique a dévoilé ses intentions pour la suite de sa carrière.

Andy Murray va faire son come-back à domicile. En difficulté depuis quelques années à cause de son physique, le Britannique va faire son retour sur un tournoi du Grand Chelem qu'il connaît bien. Murray a en effet remporté à deux reprises Wimbledon en 2013 et 2016, faisant du gazon londonien le terrain de jeu favori de l'ancien numéro 1 mondial. Avant d'attaquer son premier tour contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili ce lundi, Andy Murray a confirmé qu'il ne comptait pas s'arrêter là à 34 ans.

« Je ne veux pas que ce soit mon dernier Wimbledon »