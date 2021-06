Tennis

Tennis : Les confidences de Roger Federer avant son match contre Gasquet !

Publié le 30 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Roger Federer a failli connaître une véritable désillusion pour son premier tour à Wimbledon. Malmené par Adrian Mannarino, le Suisse a profité de la blessure du français pour rejoindre le second tour. Opposé ce jeudi à un autre tricolore en la personne de Richard Gasquet, Roger Federer s’est exprimé sur la rencontre qui l’attend.

Adrian Mannarino aurait pu créer la sensation ce mardi à Wimbledon en éliminant Roger Federer dès le premier tour. Malheureusement pour le tennisman français, une glissade l’a contraint à abandonner, et le Suisse sera donc bien présent au second tour à Londres où il affrontera jeudi un autre Français, Richard Gasquet. Un duel que Roger Federer connaît plutôt bien, et qui lui permettra peut-être de se mettre en confiance pour la suite du tournoi. Le tennisman suisse s’est exprimé sur son affrontement à venir contre Richard Gasquet, et ses sensations à Wimbledon.

« Je pense que je serai un peu plus relax au prochain tour »