Tennis

Tennis : La joie d’Andy Murray après sa victoire au 2ème tour de Wimbledon !

Publié le 1 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Vainqueur d’Oscar Otte lors de son deuxième tour à Wimbledon au terme d’un match fou, Andy Murray continue son aventure sur le gazon londonien et déjoue les pronostics. Le tennisman britannique s’est exprimé après sa magnifique victoire, et n’a pas caché sa joie.

Ce mercredi, Andy Murray est venu à bout de l’Allemand Oscar Otte en 5 sets (6-3, 4-4, 4-6, 6-4, 6-2) pour son deuxième tour à Wimbledon. Au terme d’un match fou avec un public en feu qui le poussait, le Britannique accède au troisième tour pour un retour sur gazon déjà triomphant. Alors qu’il affrontera le Canadien Denis Shapovalov vendredi, Andy Murray joue chaque match sans pression, mais toujours en donnant tout comme si c’était le dernier de sa carrière. L’ancien numéro un mondial s’est exprimé après sa magnifique victoire.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai continué à jouer au tennis »