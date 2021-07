Tennis

Tennis : Richard Gasquet lâche une grosse précision sur son avenir !

Publié le 2 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Après avoir été éliminé par Roger Federer au deuxième tour de Wimbledon, Richard Gasquet sort la tête haute de son Grand Chelem londonien. À 35 ans, le tennisman tricolore s’est exprimé sur son avenir et ne semble pas encore prêt à tout arrêter.

C’était un très gros obstacle à franchir pour Richard Gasquet ce jeudi, puisqu’il affrontait Roger Federer au deuxième tour de Wimbledon. Le tennisman français n’aura pas résisté longtemps au Suisse en s'inclinant en 3 sets (7-6, 6-1, 6-4). Une élimination rapide mais pas si surprenante pour Richard Gasquet. À 35 ans, le tricolore ne possède plus les mêmes objectifs que par le passé, et son état physique questionne de plus en plus. Le natif de Béziers s’est d’ailleurs exprimé après sa défaite sur son avenir en tant que joueur de tennis.

« La tête est encore là et je jouerai tant que je peux »