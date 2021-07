Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un gros avertissement pour Wimbledon !

Publié le 5 juillet 2021 à 19h35 par B.C. mis à jour le 5 juillet 2021 à 19h37

Qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon, Karen Khachanov estime que Novak Djokovic reste le grand favori, même si le Russe n'écarte pas une possible surprise dans ce tournoi.

Vainqueur de son match face à Cristian Garin (6-2, 6-4, 6-2) ce lundi, Novak Djokovic a rejoint les quarts de finale de Wimbledon pour la quatorzième fois de sa carrière. Après son sacre à Roland-Garros, le Serbe peut donc encore espérer triompher une nouvelle fois dans un tournoi du Grand Chelem cet été, et les autres participants en ont bien conscience. Également qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon, Karen Khachanov estime que Djokovic reste le grand favori à Londres, même si le Russe n’écarte pas une possible surprise.

« À l’heure actuelle, Novak Djokovic est le concurrent le plus dangereux »