Tennis

Tennis : Les confidences de cette légende sur Novak Djokovic !

Publié le 5 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Toujours en lice au tournoi de Wimbledon, Novak Djokovic impressionne par son sang froid. L'ancien entraîneur du Serbe, Boris Becker, a partagé ses impressions sur le comportement du numéro 1 mondial.

Novak Djokovic est réputé pour avoir une image froide. Imperturbable quand les éléments sont contre lui, le Serbe impressionne par son mental d'acier. Le numéro 1 mondial l'a une nouvelle fois montré lors de son troisième tour contre Denis Kudla à Wimbledon (6-4, 6-3, 7-6), où le public faisait tout pour déstabiliser le Djoker dans le dernier set. Pour la légende Boris Becker, qui a entraîné Djokovic entre 2014 et 2016, la personnalité du Serbe est tout autre en dehors des courts de tennis, par rapport à ce qu'il dévoile tout au long de l'année sur le circuit.

« Novak Djokovic est comme un combattant de rue »