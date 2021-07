Tennis

Tennis : Le terrible constat de Djokovic sur sa relation avec le public !

Publié le 4 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Lors de son troisième tour contre l'américain Denis Kudla au tournoi de Wimbledon, Novak Djokovic a dû une nouvelle fois faire face à l'animosité du public. Une habitude pesante pour le Serbe.

Novak Djokovic est conscient de sa relation difficile avec le public. Vendredi, lors de sa victoire contre Denis Kudla au troisième tour de Wimbledon (6-4, 6-3, 7-6), le numéro 1 mondial en a de nouveau fait l'expérience. Alors que le Serbe pouvait remporté le match en trois sets, le public londonien faisait tout pour déstabiliser Djokovic afin de faire durer le match. Souvent transcendé lorsque les éléments sont contre lui, le Djoker peut également être amené à craquer face aux provocations.

« Je dois affronter mon rival, mais aussi les tribunes »