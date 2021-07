Tennis

Tennis : Les craintes de cet ancien joueur sur Roger Federer !

Publié le 7 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Roger Federer affrontera ce mercredi le Polonais Hubert Hurkacz pour une place en demi-finale à Wimbledon. Jusque-là en demi-teinte sur le gazon londonien, le Suisse a reçu avant son quart de finale les avertissements de Tim Henman, ex-numéro quatre mondial.

Les quarts de finale hommes prennent place ce mercredi à Wimbledon, et Roger Federer affrontera sur le court central le Polonais Hubert Hurkacz. Un nouveau test important pour le tennisman suisse qui ne semble pas avoir encore trouvé son rythme de croisière à Londres. Des performances mitigées donc pour Roger Federer depuis le début du tournoi, mais un possible ticket pour les demi-finales ce mercredi, qui lui donnerait une énorme confiance. Tim Henman, consultant aujourd’hui pour la BBC et ancien numéro 4 mondial, s’est exprimé sur le parcours un peu chaotique de Roger Federer avant son quart de finale.

« Il ne fait aucun doute qu’il doit continuer à améliorer son niveau »