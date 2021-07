Tennis

Tennis : Federer fait le point sur sa condition physique à Wimbledon !

Publié le 6 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Après sa victoire contre l'Italien Lorenzo Sonego (7-5, 6-4, 6-2), Roger Federer s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon. L'occasion pour le Suisse de se confier sur son état physique.

Roger Federer se sent bien dans son corps et dans sa tête. À bientôt 40 ans, le Suisse reste l'un des favoris à la victoire finale au tournoi de Wimbledon. Bénéficiant d'un tableau plutôt favorable depuis le début de la compétition, l'octuple vainqueur du Grand Chelem londonien pourrait voir le niveau s'élever lors de son quart de finale. Rodger affrontera le vainqueur du match entre Daniil Medvedev et Hubert Hurckacz, qui doit se terminer ce mardi après une interruption pour cause de pluie. Une aubaine pour Federer, qui bénéficiera donc d'un jour de repos supplémentaire sur son futur adversaire. Alors qu'il a fait l'impasse sur Roland-Garros pour tout miser sur Wimbledon, la stratégie du numéro 8 mondial semblerait porter ses fruits.

« Je me lève le matin et je me sens capable de jouer en cinq sets »