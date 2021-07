Tennis

Tennis - Wimbledon : L'amusante sortie de Roger Federer après sa victoire !

Publié le 5 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Qualifié en quarts de finale de Wimbledon, Roger Federer devra encore attendre avant d'être fixé sur son prochain adversaire, puisque la rencontre opposant Daniil Medvedev à Hubert Hurckacz a été interrompue à cause de la pluie. De quoi faire sourire le Suisse.

Après avoir dominé l’Italien Lorenzo Sonego, tête de série numéro 23 (7/5-6/4-6/2), le Suisse Roger Federer s’est qualifié sans trembler pour les quarts de finale de Wimbledon. À Londres, le Suisse sera opposé au vainqueur du match opposant le Russe Daniil Medvedev au Polonais Hubert Hurckacz. En apprenant en fin de journée que les deux joueurs finiraient leur match ce mardi à cause de la pluie (6-2, 6-7 [2], 6-3, 3-4), le numéro huit mondial n’a pas manqué d’ironiser.

« Il faut qu’il pleuve encore demain »