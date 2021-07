Tennis

Tennis : Les confidences de Djokovic avant la finale de Wimbledon !

Publié le 10 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Dimanche, Novak Djokovic disputera sa septième finale au tournoi de Wimbledon. L'occasion pour le Serbe de remporter le 20ème Grand Chelem de sa carrière et de marquer encore plus l'histoire du tennis.

Novak Djokovic est à une victoire de rattraper Roger Federer et Rafael Nadal. Si le Serbe venait à remporter Wimbledon dimanche, Djokovic signerait sa 20ème victoire en Grand Chelem et égalerait le record de ses deux rivaux sur le circuit. Le numéro 1 mondial pourrait également remporter son troisième tournoi majeur d'affilée en 2021, après les victoires à Roland-Garros et à l'Open d'Australie. Avant d'en arriver là, le Djoker devra se défaire de Matteo Berrettini sur le gazon londonien. Face à l'Italien, neuvième au classement ATP, Novak Djokovic s'attend à une rencontre compliquée.

« Je suis prêt pour une grande bataille »