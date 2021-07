Tennis

Tennis : Federer reçoit un gros avertissement pour la suite de sa carrière !

Publié le 9 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Battu à la surprise générale par Hubert Hurkacz en quart de finale à Wimbledon, Roger Federer a vu son aventure à Londres prendre fin prématurément. Chris Evert, légende du tennis féminin, s’est exprimé sur les raisons de la défaillance du Suisse.

Roger Federer est passé à côté de son quart de finale à Wimbledon mercredi contre le Polonais Hubert Hurkacz, et sort par la petite porte à Londres. Le Suisse semblait pourtant s’être préparé au mieux pour le Grand Chelem londonien, mais a déjoué au pire moment. Chris Evert, l’une des meilleures joueuses de l’histoire du tennis s’est exprimée sur les raisons du naufrage de Roger Federer.

« S’il veut revenir au top, il doit travailler plus dur »