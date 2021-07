Tennis

Tennis : Novak Djokovic impressionné par son futur adversaire à Wimbledon !

Publié le 9 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Avant de disputer sa demi-finale de Wimbledon contre Denis Shapovalov, Novak Djokovic a livré une analyse de son prochain adversaire.

Novak Djokovic reste méfiant. Le Serbe n'a jamais vraiment été inquiété jusqu'à présent à Wimbledon. Depuis le début de la compétition, le numéro 1 mondial n'a perdu qu'un seul set en cinq rencontres. Djokovic a fait face à un tableau peu relevé, son adversaire le mieux classé étant le Chilien Cristian Garin, 17ème au classement ATP. Pour autant, le niveau devrait s'élever pour le Djoker en demi-finale face à Denis Shapovalov. Le Canadien a montré qu'il possédait de nombreuses ressources au cours du tournoi, en ayant notamment éliminé Andy Murray au troisième tour. Pour Novak Djokovic, le match face au numéro 12 mondial risque de ne pas être une partie de plaisir.

« Je suis sûr que ce sera l’adversaire le plus coriace »