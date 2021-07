Tennis

Tennis - Wimbledon : Le futur adversaire de Djokovic annonce la couleur !

Publié le 8 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Avant de disputer sa demi-finale de Wimbledon contre Novak Djokovic, Denis Shapovalov s’est confié à L’Equipe. Le Canadien a confiance en lui et compte bien tout donner pour rallier la finale.

Vendredi, Novak Djokovic disputera la 10ème demi-finale de sa carrière à Wimbledon. Brillant à Roland-Garros, souverain sur le gazon anglais, le numéro 1 mondial fait office de grandissime favori au titre. Un succès qui lui permettrait d’égaler Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 Grand Chelem remportés. Mais son adversaire, Denis Shapovalov, ne compte pas lui faciliter la tâche.

« J'y crois »