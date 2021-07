Tennis

Tennis : La grosse annonce de Rafael Nadal sur son retour !

Publié le 8 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Après son élimination en demi-finale de Roland-Garros, Rafael Nadal a annoncé se retirer pendant quelques mois du circuit. L’Espagnol sera de retour début août à Washington, et il s’en réjouit.

Depuis son match épique contre Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros, on n’a plus vu Rafael Nadal. Déjà juste physiquement sur les courts parisiens, l’Espagnol a préféré faire l’impasse sur la saison sur gazon ainsi que les Jeux Olympiques. Et la date de son retour, on la connaît enfin. Après s’être bien reposé, Rafael Nadal fera son grand retour au début du mois d’août à Washington.

« Je suis ravi de jouer à Washington pour la première fois »