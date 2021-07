Tennis

Tennis : Boris Becker explique le naufrage de Roger Federer !

Publié le 8 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Éliminé sèchement (6-3, 7-6, 6-0) en quart de finale à Wimbledon contre le Polonais Hubert Hurkacz, Roger Federer sort par la petite porte à Londres. Boris Becker s’est exprimé sur cette défaite plutôt inattendue et décevante pour le Suisse.

Battu par Hubert Hurkacz en quart de finale à Wimbledon, Roger Federer voit son aventure londonienne prendre fin. Une défaite sèche en 3 sets pour le Suisse qui ne verra pas les demi-finales. Frustré après la rencontre, Roger Federer a laissé planer le doute sur son avenir. Boris Becker, légende du tennis, s’est exprimé sur la contre-performance du tennisman suisse.

« Je n’ai vu Federer à l’aise à aucun moment du match »