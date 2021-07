Tennis

Tennis : Le message fort du clan Djokovic avant la finale de Wimbledon !

Publié le 10 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Novak Djokovic va disputer la septième finale de Wimbledon de sa carrière dimanche. Pour l'ancien joueur de tennis professionnel Goran Ivanisevic, aujourd'hui entraîneur du Serbe, Djokovic n'est pas reconnu à sa juste valeur.

Novak Djokovic peut entrer encore plus dans la légende. S'il venait à gagner son sixième Wimbledon dimanche face à l'Italien Matteo Berrettini, le numéro 1 mondial décrocherait son 20ème tournoi du Grand Chelem. Le Serbe pourrait également se rapprocher du Calendar Slam , après avoir déjà remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros en 2021. Pour Goran Ivanisevic, coach de Djokovic depuis 2019, le Djoker manquerait de reconnaissance de la part du public, qui ne verrait que le côté négatif de Novak Djokovic.

« Novak Djokovic est le Robin des Bois du tennis »