Tennis

Tennis : Cet ancien joueur monte au créneau pour Roger Federer !

Publié le 9 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors qu'il avait fait l'impasse sur Roland-Garros pour tout miser sur Wimbledon, Roger Federer s'est fait sèchement éliminer en quart de finale contre Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0). Cependant, pour l'ancien joueur Emilio Sanchez, il ne faut pas prendre de conclusion hâtive sur le niveau du Suisse.

La débâcle de Roger Federer à Wimbledon suscite de nombreuses réactions. Face au 18ème mondial Hubert Hurkacz, Federer n'a pas réussi à imposer son rythme, en ne marquant même pas le moindre jeu dans le dernier set (6-3, 7-6, 6-0). Alors qu'il avait misé une bonne partie de sa saison sur Wimbledon, cette déconvenue du Suisse amène des questions sur son niveau de jeu ainsi que sur sa condition physique. À bientôt 40 ans, le numéro 8 mondial pourrait bien ne plus revenir sur le gazon londonien. Pour autant, Emilio Sanchez, ancien joueur de tennis professionnel, milite en faveur de Roger Federer.

« Le tennis a besoin que Roger Federer continue »