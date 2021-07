Tennis

Tennis - Wimbledon : Berrettini annonce la couleur avant sa finale contre Djokovic !

Publié le 11 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic va disputer sa septième finale à Wimbledon, ce sera une première sur le gazon londonien pour son adversaire, Matteo Berrettini. Une performance qu'a encore du mal à réaliser l'Italien.

Les enjeux ne seront pas les mêmes pour Novak Djokovic et Matteo Berrettini ce dimanche. D'un côté, le Serbe va tenter de remporter son 6ème Wimbledon, et porter à 20 son nombre de succès en Grand Chelem. De l'autre, l'Italien va lui jouer la première finale en tournoi majeur de sa carrière. À 25 ans, Berrettini aura fort à faire face au numéro 1 mondial, déterminé à marquer encore plus de son empreinte l'histoire du tennis. Pour autant, Matteo Berrettini ne compte rien lâcher face à l'ogre Djokovic.

« Je veux soulever le trophée maintenant »