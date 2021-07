Tennis

Tennis : Toni Nadal se livre sur les retraites de Nadal, Djokovic et Federer !

Publié le 10 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Avec 18 Grand Chelem remportés sur les 19 derniers, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer constituent l'implacable Big Three du tennis mondial. A leurs âges avancés, la retraite devient une question inévitable. Toni Nadal, ancien entraîneur de l'espagnol, s'est confié sur la question.

Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal trustent les Grands Chelem. Depuis 2005, ils ont remporté 50 des 61 Grand Chelem disputés. Une domination nette, qui risque de continuer un bon bout de temps. Elle pourrait d'ailleurs se prolonger dès demain en cas de succès de Novak Djokovic contre Matteo Berettini. Mais à respectivement 39, 35 et 34 ans, la retraite commence à pointer le bout de son nez pour Federer, Nadal et Djokovic.

Pour Toni Nadal, ça ne devrait pas être pour tout de suite