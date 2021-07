Tennis

Tennis : Le magnifique hommage de Pioline à Djokovic !

Publié le 14 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Ancien numéro 1 Français et aujourd'hui consultant radio, Cédric Pioline peut se targuer de bien connaître le tennis. Ses compliments à l'égard de Novak Djokovic ont donc d'autant plus d'impact pour le Serbe.

Vainqueur de son 20e titre du Grand Chelem à Wimbledon ce dimanche, Novak Djokovic a rejoint Roger Federer et Rafael Nadal au somme du palmarès des Grands Chelems. Une véritable performance, qui suscite l'admiration y compris au sein de ses propres adversaires. Si le numéro 1 mondial impressionne par la qualité de son tennis, c'est surtout son mental qui fait la différence au sein des matches. Même dominé physiquement et parfois même tennistiquement, le Serbe arrive à retourner les situations.

Pioline rend hommage à Djokovic