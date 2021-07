Tennis

Tennis : Djokovic, Federer, Nadal... L'aveu de cette légende sur le Big Three !

Publié le 12 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 12 juillet 2021 à 20h57

Ancienne gloire du tennis, Pete Sampras possédait le record de victoires en Grand Chelem avec 14 couronnes. Désormais dépassé par le Big Three composé de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, l'Américain confesse son admiration.

7 Wimbledon, 5 US Open, 2 Open d'Australie. Le palmarès de Pete Sampras forge le respect. Vedette des années 90, l'Américain a pu voir émerger Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. S'il a pu être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps à la fin de sa carrière en 2003, Sampras a depuis été dépassé au niveau du palmarès par ses trois successeurs.

Sampras salue la performance