Tennis

Tennis : Le clan Djokovic annonce déjà la couleur pour l'US Open !

Publié le 12 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

À 34 ans, Novak Djokovic à remporté son 20ème Grand Chelem après avoir battu Matteo Berrettini en finale de Wimbledon (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Pour l'entraîneur du Serbe, Goran Ivanisevic, Djokovic est en route pour remporter l'US Open.

Novak Djokovic est sur le toit du tennis mondial. Après avoir remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros en 2021, le Serbe a enchaîné avec un nouveau succès à Wimbledon. S'il venait à gagner l'US Open au mois de septembre prochain, Djokovic réaliserait alors le Grand Chelem calendaire. Seul l'Australien Rod Laver a réussi cet exploit en simple messieurs en 1969. Alors que sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo est encore incertaine, Novak Djokovic est également en course pour réaliser le Grand Chelem doré. Cette performance exceptionnelle a été réalisée en 1988 par l'Allemande Steffi Graf. Pour Goran Ivanisevic, l'entraîneur du numéro 1 mondial, Novak Djokovic est le seul joueur sur le circuit à pouvoir réaliser cet exploit.

« Si quelqu'un peut réussir le Grand Chelem doré, c'est Djokovic »