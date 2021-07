Tennis

Tennis : Le très bel hommage de Shapovalov pour Novak Djokovic !

Publié le 10 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Dans un match très disputé, Novak Djokovic l'a finalement emporté face à Denis Shapovalov en demi-finale du tournoi de Wimbledon (7-6, 7-5, 7-5). Après la rencontre, le Serbe a tenu à réconforter le Canadien, qui a apprécié cela.

Cette place pour la finale de Wimbledon aura été disputée. Vendredi, Novak Djokovic et Denis Shapovalov se sont affrontés dans une demi-finale très serrée, où le numéro 1 mondial s'est imposé (7-6, 7-5, 7-5). Le Serbe affrontera l'italien Matteo Berrettini dimanche pour tenter de remporter un troisième tournoi du Grand Chelem consécutif en 2021, après les victoires à l'Open d'Australie et à Roland-Garros. Après son match dantesque sur le gazon londonien face à Shapovalov, Novak Djokovic est venu dans le vestiaire échanger quelques mots avec le Canadien. Pour Denis Shapovalov, ces paroles ont une grande résonance.

« J’aimerais bien que Novak Djokovic soit un de mes mentors »