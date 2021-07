Tennis

Tennis : La déception d'Andy Murray après son élimination de Wimbledon !

Publié le 3 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Après avoir fait son grand retour au tournoi de Wimbledon, Andy Murray s'arrête déjà au troisième tour. Le Britannique n'a rien pu faire vendredi face à Denis Shapovalov (6-4, 6-2, 6-2).

C'est déjà fini pour Andy Murray à Wimbledon. En difficulté sur le plan physique ces dernières années, l'ancien numéro 1 mondial revenait avec beaucoup d'ambition sur le gazon londonien. Après une entrée en matière difficile contre Nikoloz Basilashvili et un deuxième tour éprouvant contre Oscar Otte disputé en 5 sets, le Britannique était impuissant face à Denis Shapovalov. Le Canadien n'a laissé aucune chance à Murray en le battant facilement en 3 sets (6-4, 6-2, 6-2). À 34 ans, Andy Murray est conscient que sa condition physique lui a fait défaut dans cette défaite.

« J’ai besoin de gérer toute mon énergie»