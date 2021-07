Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic… Richard Gasquet a tranché !

Alors que Novak Djokovic vient d’égaler le record de tournois du Grand Chelem remportés en triomphant à Wimbledon, le débat du meilleur joueur de tous les temps est de nouveau d’actualité. Richard Gasquet s’est exprimé sur le sujet et a tranché pour Roger Federer.

En remportant Wimbledon dimanche dernier, Novak Djokovic a égalé le record de 20 tournois du Grand Chelem gagnés, détenu jusque-là par Roger Federer et Rafael Nadal. Un exploit retentissant accompli par le Serbe qui n’a aucune envie de s’arrêter en si bon chemin. Pour preuve, Novak Djokovic sera bien présent aux JO de Tokyo ainsi qu’à l’US Open pour dépasser ses deux rivaux de toujours. Le débat du meilleur joueur de tous les temps est d’ailleurs de nouveau relancé après le sacre du numéro un mondial à Londres. Richard Gasquet s’est exprimé sur le sujet et possède un avis clair sur la question.

« Federer est inimaginable et irremplaçable, c’est le plus grand joueur de tous les temps »