Tennis

Tennis : Le témoignage fort du coach de Novak Djokovic !

Publié le 18 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Récent vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic est en passe de devenir le recordman de tournois du Grand Chelem remportés. Son coach Goran Ivanisevic s’est exprimé récemment sur le privilège d’entrainer un tel joueur, mais aussi la grande exigence demandée.

Alors qu’il sera présent aux JO de Tokyo cet été pour défendre les couleurs de la Serbie, Novak Djokovic pourrait devenir le tennisman avec le plus de tournois du Grand Chelem remportés s’il triomphe à l’US Open. Vainqueur de Wimbledon récemment, le Serbe domine totalement le circuit cette saison, notamment en Grand Chelem. À 34 ans, Novak Djokovic ne semble jamais avoir été aussi fort sur les courts de tennis et continue d’écrire son histoire d’année en année. Goran Ivanisevic, un de ses actuels entraineurs, s’est exprimé sur le fait de coacher au quotidien le numéro un mondial. Si cela paraît être à première vue un privilège, l’exigence demandée est hors du commun.

« C’est génial de travailler avec un si grand athlète et joueur »