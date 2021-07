Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Cet entraîneur a tranché pour le titre de GOAT !

Publié le 15 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Après son succès à Wimbledon, Novak Djokovic a égalé Rafael Nadal et Roger Federer en remportant son 20ème Grand Chelem. Pour l'entraîneur Darren Cahill, le Serbe est le meilleurs des trois joueurs.

Le débat du meilleur joueur de tennis de l'histoire est relancé jour après jour. Depuis sa victoire à Wimbledon le week-end dernier, Novak Djokovic a remporté son 20ème tournoi du Grand Chelem, soit autant que ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Pour autant, le Serbe pourrait davantage marquer les esprits, puisque le numéro 1 mondial est toujours en course pour réaliser le Grand Chelem doré. Cette incroyable performance n'a encore jamais été réalisée en simple messieurs. S'il venait à remporter les Jeux olympiques de Tokyo en août et l'US Open au mois de septembre prochain, Novak Djokovic pourrait alors définitivement mettre un terme aux débats.

« Novak Djokovic est le meilleur de cette génération »