Tennis : McEnroe monte au créneau pour Novak Djokovic !

Publié le 14 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur de Wimbledon dimanche dernier, Novak Djokovic est rentré dans l’histoire du tennis et s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pourtant, le Serbe n’est pas très aimé au contraire de Roger Federer par exemple. De quoi faire réagir John McEnroe.

Novak Djokovic peut réaliser le Grand Chelem cette saison et rentrer un peu plus dans l’histoire du tennis. Après avoir remporté Wimbledon, le Serbe sera présent aux JO de Tokyo ainsi qu’à l’US Open pour batte de nouveaux records. Malgré ses exploits retentissants, Novak Djokovic ne semble pas être le joueur le plus populaire du circuit, et est largement moins aimé qu’un Roger Federer par exemple. John McEnroe, légende du tennis, s’est exprimé sur cette situation bizarre.

« Vous ne pouvez pas ne pas respecter un gars avec 20 Majeurs »