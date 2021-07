Tennis

Tennis : Les mots forts de Boris Becker après le sacre de Novak Djokovic !

Publié le 13 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Vainqueur de son vingtième tournoi du Grand Chelem dimanche dernier à Wimbledon, Novak Djokovic est rentré dans l’histoire de son sport. Boris Becker, légende du tennis, a tenu à rendre hommage au Serbe en expliquant les raisons de son succès.

Novak Djokovic est rentré encore un peu plus dans l’histoire du tennis ce dimanche, en égalant Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 tournois du Grand Chelem remportés. Victorieux de Matteo Berrettini à Wimbledon, le Serbe a remporté les trois premiers Grand Chelem de l’année et pourrait de nouveau écrire l’histoire en triomphant à l’US Open. Des objectifs élevés et des records à aller chercher, voilà ce qui attend Novak Djokovic durant ces prochains mois. Boris Becker, légende du tennis, s’est exprimé sur le succès du numéro un mondial et a souligné le bon entourage du Serbe.

« Vous avez besoin de gens formidables autour de vous »