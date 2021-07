Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce sa participation aux JO !

Publié le 16 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que plusieurs gros noms du tennis ne seront pas présents à Tokyo, Novak Djokovic a annoncé ce jeudi soir sa participation aux JO et représentera bien la Serbie.

Vainqueur de Wimbledon dimanche dernier, Novak Djokovic est sur un nuage et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir égalé le record de Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 tournois du Grand Chelem remportés, le numéro un mondial se prépare maintenant à les dépasser. Si la quête d’un historique Grand Chelem est bien évidemment dans sa tête avec l’US Open qui arrive, le Serbe sera aussi focalisé sur un autre tournoi, les JO de Tokyo. C’est officiel, Novak Djokovic l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, il sera bien de la partie au Japon.

« Pour moi, défendre les couleurs de mon pays a toujours été une joie »