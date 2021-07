Tennis

Tennis : Les mots forts de Benoit Paire à Hambourg !

Publié le 16 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Vainqueur du Péruvien Juan Pablo Varillas ce jeudi en huitième de finale à Hambourg, Benoit Paire renoue petit à petit avec la victoire. Le tennisman tricolore s’est exprimé sur cette victoire et ses sensations retrouvées.

En grande difficulté cette saison, Benoit Paire semble retrouver de la confiance à Hambourg. Vainqueur du Péruvien Juan Pablo Varillas ce jeudi, le tennisman français accède aux quarts de finale en Allemagne et enchaîne deux victoires d’affilées. Une première depuis 19 mois pour Benoit Paire qui s’est exprimé après sa rencontre sur son jeu et la sensation de remporter à nouveau des matchs.

« À chaque victoire, je vais me sentir un peu mieux »