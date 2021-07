Tennis

Tennis : Le bourreau de Federer à Wimbledon livre son ressenti !

Publié le 15 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur en trois sets de Roger Federer à Wimbledon, Hubert Hurkacz est revenu sur sa performance et sur l'ambiance du court après le match.

Wimbledon 2021 restera dans la mémoire d'Hubert Hurkacz. A 24 ans, le Polonais a atteint pour la première fois une demi-finale de Grand Chelem, lui qui n'avait jamais atteint une deuxième semaine auparavant. Tête de série numéro 14, Hurkacz s'est offert le scalp de Daniil Medvedev en 1/8e de finale (2-6 7-6 3-6 6-3 6-3) avant de s'imposer face à Roger Federer, recordmen de titre sur le gazon londonien (6-3 7-6 6-0).

Une émotion indescriptible