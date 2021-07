Tennis

Tennis : Andy Murray annonce la couleur pour les JO !

Publié le 15 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Actuellement 102e joueur mondial, Andy Murray vient de réaliser un beau parcours à Wimbledon (éliminé 6-4 6-4 6-2 au 3e tour par Denis Shapovalov). De quoi nourrir de plus grandes ambitions par la suite.

Depuis son titre olympique aux Jeux de Rio en 2016, Andy Murray vit un véritable calvaire. Handicapé par des pépins physiques, surtout causés par une blessure à la hanche, l'Ecossais n'arrive pas à retrouver le niveau qui l'a propulsé au 1er rang mondial. Après avoir annoncé une possible retraite en 2019, Murray est revenu sur les courts peu à peu. Sa formidable épopée à Wimbledon, stoppée au 3e tour après avoir battu notamment la tête de série n°24 Nikoloz Basilashvili au 1er tour ( 6-4 6-3 5-7 6-3), l'autorise à rêver.

Objectif ? Une médaille aux JO !