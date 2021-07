Tennis

Tennis : Roger Federer annonce son forfait pour les JO de Tokyo

Publié le 13 juillet 2021 à 19h35 par B.C.

De nouveau touché au genou, Roger Federer a annoncé ce mardi son retrait des Jeux olympiques de Tokyo.

Alors qu’il espérait triompher aux Jeux olympiques de Tokyo, Roger Federer ne sera finalement pas du voyage au Japon. De retour sur les courts en mars dernier, le Suisse avait décidé de participer à Roland-Garros puis à Wimbledon sans pour autant briller sur les deux tournois. Federer a en effet déclaré forfait à Paris après sa victoire au troisième tour contre Dominik Koepfer avant de s’incliner face à Hubert Hurkacz en quarts de finale à Londres. Une saison sur gazon qui s’est ponctuée par une rechute au genou comme l’explique l’ancien numéro 1 mondial ce mardi, l’obligeant à faire une croix sur les JO.

« J'ai accepté de me retirer des Jeux olympiques de Tokyo »