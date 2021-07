Tennis

Tennis : Andy Murray félicite l'Angleterre après la finale de l'Euro !

Publié le 12 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Il existera toujours des tensions entre l'Ecosse et l'Angleterre. Mais ce dimanche soir lors de la finale de l'Euro, l'Ecossais Andy Murray soutenait bel et bien les Three Lions. L'ancien numéro 1 mondial a même adressé un message de soutien au lendemain de la défaite contre l'Italie.

Les joueurs de l'équipe d'Angleterre seront bien inconsolables après leur défaite aux tirs au but face à l'Italie (1-1, 3 tab 2) en finale de l'Euro 2020. Les Three Lions sont sous le feu des critiques. Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont même été victimes de propos racistes qui ont fait sortir Lewis Hamilton de ses gonds. Les joueurs anglais peuvent également compter sur un autre soutien... de la part d'un voisin écossais

‹‹ Tous ces joueurs méritent et ont besoin du soutien du public ››